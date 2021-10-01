台中市府推廣零撲殺政策，每年可成功送養約3500多頭犬貓動物之家認領養率已自去年45％提升至今年9月74％，名列六都第三。

台中市以「節源開流安居樂活」為方針，推行精準捕捉、友善街犬貓計畫、寵物媒合轉讓平台等節源措施，減少流浪動物產生；同時廣設認養點開流措施，透過異業結合拓展42處認養小站，並與54家動物醫院及中途家庭合作收容絕育認養3合1計畫。

台中市動物保護防疫處表示，動物之家開放認養犬貓皆會完成多價疫苗注射、絕育手術、寵物登記、體內外驅蟲、洗澡美容等，針對收容所內犬隻進行社會化訓練，攜手專業講師舉辦相關訓練，提升犬隻被認養機會，民眾若認養中大型犬隻。

更貼心獨創全國提供免費送養專車載送犬隻到指定地點，對於飼主的優惠措施則著重在提供免費飼主再教育及犬隻訓練課程。

媒合宣傳則利用網路行銷，優化拍攝犬貓認養照片，用溫馨網美照增加吸睛度，提高分享轉傳曝光率，也有助增加民眾前來認養互動的意願，動物之家認領養率已自去年45％提升至今年9月74％。

硬體設備改建整修動物之家收容環境，提升民眾參訪意願，如台中市動物之家后里園區於今年4月重新開幕，開幕迄今參訪民眾已達1萬人次，自改建前約每月100人次成長15倍，犬貓認養也自過往每周5頭以下，成長4倍，至今已有400頭犬貓成功送養，轉型成動物生命教育的資源共享基地。

動物收容所是整個流浪動物問題的最末端，動保處改善收容環境提升收容所周轉率外，更致力於源頭控制，提供多元絕育及寵物登記優惠措施，開辦寵物行為講座、犬貓社會化及訓練課程等，提升飼主責任，將持續深耕生命教育基礎。

市府期望提升全民動保意識及絕育寵物登記普及率，降低流浪動物產生，打造人與動物和平共處的友善動物環境。