周五公布的一項調查數據顯示，歐元區九月製造業成長依然強勁；但經濟活動受到供應鏈瓶頸打擊，該瓶頸可能持續，並對通膨造成壓力。

工廠一直艱困地對抗物流問題、產品短缺和勞動力短缺，這些大部分是由於新冠傳染病對社交移動的管制所造成。

歐元區IHS Markit製造業採購經理人指數終值從八月的61.4降到九月的58.6，稍低於初值的58.7。

衡量產出的指數從59.0跌到55.6。該指數將納入綜合PMI計算，為衡量經濟健康的良好指標。

IHS Markit首席將濟學家Chris Williamson指出，儘管歐元區九月製造業仍擴張強勁，但增速已放緩，許多生產商指出，供應鏈的逆風越來越強。供應問題繼續困擾著歐陸大部分製造業，沒有跡象顯示出有任何改善。

這些供應瓶頸使工廠所需的原物料成本承壓。投入價格指數從8月的87.0僅微跌至86.9，然仍在高位。

而工廠將部分上漲轉嫁給客戶，產出價格指數接近今年夏季創下的新高。