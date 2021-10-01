台灣區航太工業同業公會召開第十屆第一次會員代表大會，進行理事長等選舉。漢翔(2634)董事長胡開宏獲出席理事全數通過，高票連任航太公會理事長，漢翔總經理馬萬鈞及副總經理莊秀美則當選常務理事。

去年初因應會員數量日漸成長及國際交流活動增加，為強化資源分享與交流，公會設置五大專業委員會，包含國際合作(促進與主要航太國家的交流合作)、智慧製造(探討中小企業智慧化製程策略)、工業合作(與經濟部工合小組密切協調，掌握產業工合之訊息與機會)、人力資源(與國內航太相關系所之大學建立產學合作機制)與國機國造(依據國機國造未來發展計畫，確認關鍵技術需求)，各委員會每季均進行交流與探討，另設置商情小組定期蒐整全球航太產業發展訊息與全球航太產業未來發展趨勢給會員參考。

胡開宏表示，雖然漢翔也受到疫情衝擊，但仍會帶領會員一同跨越這個障礙。未來，公會除協調同業外，持續尋求與其他產業的合作機會，如造船、複合材料與汽車輪轂等，亦將協助會員取得國防部的廠商資格級別認證，建立國防產業供應鏈，共同為國防自主努力。待疫情緩解後，也會積極參與各項國際活動與展會，引進商機，打開台灣航空產業的知名度。