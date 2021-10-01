復盛越南廠一日獲越南政府核准復工 17:122021/10/01 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高爾夫球代工龍頭復盛（6670）越南廠，在8月和9月連續兩個月因疫情停工之後，1日發佈重訊表示，百分之百持股的子公司越盛公司，已經取得當地政府核發復工核准函，即日起，將配合當地政府「三就地」政策，逐步恢復正常營運。 復盛指出，為了滿足客戶出貨需求，復盛越南廠正規劃投產及提升產量。 2021天下永續公民獎 深耕CSR有成 玉山金14連霸 利多匯集 15檔紡織股給力 #復盛 #越南廠 #越南政府 #日獲 #核准復工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美縮表前後 資訊科技股漲相佳 04:102021/10/01 投資理財 護理站拿名片 卻聘到非法看護罰10萬 04:102021/10/01 地方新聞 台灣優力橡膠品 獲多項認證 04:102021/10/01 投資理財 限電＋增資 外資下修亞德客目標價 04:102021/10/01 證券．權證 陸限電不影響 永冠出貨暢旺 04:102021/10/01 證券．權證 兩岸正能量 陸配當選家長會長 04:102021/10/01 產業財經 觀念平台－Delta風暴下的東南亞市場 04:102021/10/01 專題周報 士電重電事業布局綠能進入收割 可帶動明年業績成長約二成 15:222021/10/01 財經 蕭衡鍾快評》英國加入鑽型亞洲北約圍堵中國 09:372021/10/01 快評 《其他股》桂盟今年營運閃金光 明年新產能添薪 10:532021/10/01 財經 金融傳產股題材熱 盤面焦點 04:102021/10/01 投資理財 財經熱門新聞 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 要聞 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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