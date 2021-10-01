高爾夫球代工龍頭復盛（6670）越南廠，在8月和9月連續兩個月因疫情停工之後，1日發佈重訊表示，百分之百持股的子公司越盛公司，已經取得當地政府核發復工核准函，即日起，將配合當地政府「三就地」政策，逐步恢復正常營運。

復盛指出，為了滿足客戶出貨需求，復盛越南廠正規劃投產及提升產量。