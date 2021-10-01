全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽，首次移師台北市客家文化園區舉行。（中華民國健美健身協會提供）

克服新冠肺炎疫情的考驗，全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽，首次移師台北市客家文化園區舉行，在配合政府防疫措施及人流管制的情況下，吸引近203位選手參加年度健美盛事。

總統盃於10月1日、2日在台北市客家文化園區舉辦外，緊接著同一場地在3日也將由台北市健美健身運動協會舉辦台北市市長盃環球菁英錦標賽，展現健身健美運動的人氣及蓬勃發展。

中華民國健美健身協會理事長許安進指出，近幾年健美健身人口急速增加，協會新增IFBB國際總會既有項目來讓更多人參與，破除往年只有男子健美、男子形體、女子形體及女子比基尼等項目，不能只侷限在舊項目裡，各項目規定都不一樣，這樣才能開創新契機，吸引更多素人參與賽事。

中華民國健美健身協會秘書長林宸田並提到，現行比賽除了增將競賽項目，為了鼓勵擁有好身材但對於比賽仍不敢嘗試的人，亦提供了新秀選項，排除曾獲得賽事前3名的選手參與，大幅增加及鼓勵選手投入賽事，並於近年大幅增加教練、裁判講習，讓更多人考取教育部及中華體總所承認的證照。