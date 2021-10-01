台北市長柯文哲今視察象山公園開放情形及防疫措施。（楊亞璇攝）

想親自溝通3+11遭柯文哲婉拒 陳時中：像市長這麼重要的人願說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，願親自向台北市長柯文哲說明「3＋11」政策爭議，遭到柯文哲拒絕後，今又稱因柯位居市長，因此願意對他說明。對此，柯文哲下午受訪直指這才是有問題，不是找1、2個VIP解釋，聽得懂醫學的又不是只有柯文哲一個人。

柯文哲日前嗆「3＋11」導致新型冠狀本土疫情爆發，奪走800條人命，陳時中表示，若柯文哲到現在還弄不清楚，他願意親自溝通；柯今稍早強調，陳時中每天有全國收視率最高的記者會，有很多機會向台灣人民說明，「3＋11重點不是要說服我，是要和人民說明」。

而陳時中又解釋，因為柯文哲擔任「市長」一職，對於像市長這麼重要的人，很願意對他說明。對此，柯文哲今下午視察象山公園時回應，「這才是有問題，我們不是說去找1、2個VIP去跟他解釋，聽得懂醫學的又不是只有柯文哲一個人」。

他強調，應針對疫苗政策或是防疫政策，在5月13日到6月中，到底發生什麼事情（去說明），北市最近也開始在回顧那些病例，一條一條在檢討。

柯也說，「我的意思是說，很多事情人家也不是真的要怪你，你一個態度就好」。對於陳稱很誠懇，他嘆氣說，「算啦，很誠懇？好啦好啦，不要再口水戰，能不能問一些比較有營養的題目。」

台北市今開放公園，柯文哲前往象山公園視察，公園出入口設置實聯制QR CODE、遊具每日消毒、座位採梅花座等措施，一名孩子喊出柯的名字，讓柯感嘆說連小孩子都認得，「哇你三歲就認識我，要投票還要等17年」。

對於中央10月5日即將開放KTV等娛樂場所，柯文哲表示，原則上中央要開放，北市將依照中央指示，只是當時中央在9月27日發布指引時，說細則要等經濟部發布，他呼籲防疫細則趕快公布，雖然都準備好，但要看一看有多少要修一下，原則上10月5日會開幕。

至於接下來開放其他場域的規畫，柯文哲說，開放也是參考其他國家的經驗，其他國家突然一下開放就大亂，後來學乖了，疫苗覆蓋率越來越高，開放程度也越來越高，所以還是保持觀察；反正不要突然一下全部開放，荷蘭、新加玻、日本好幾個例子都很慘，一步一步開放會比較安全。