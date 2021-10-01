台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，10月起進入最後倒數階段，也讓不少人好奇陳柏惟究竟惹過多少爭議。宅神朱學恒今貼出一張陳柏惟上談話節目截圖指出，既然綠營稱讚陳柏惟是一個認真努力的民代，那他怎麼會在節目聊星座，這是什麼國家大事？

陳柏惟近期爆出質詢國防部長邱國正，要求台語質詢被拒絕後，開嗆邱國正「鴨霸」，引起軒然大波，被外界批評是刻意挑族對立。而他爭議還不只這件事，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，他去年底與國民黨立委陳玉珍、陳柏惟、民進黨副秘書長林飛帆一同參加媒體舉辦的修憲論壇活動，當時陳柏惟的「無賴個性」就已表露無遺，這就是他的套路。

朱學恒今(1日)也加碼在臉書PO出陳柏惟另一爭議舉動。原來，他過去上談話節目「94要客訴」聊「星座」，朱學恒直呼，綠營曾說陳柏惟是一個認真努力的民代，但他上節目聊星座，是在談什麼國家大事呢？

PO文一出讓不少人看傻眼，有上千名網友對這則貼完按了笑臉，更有網友留言表示，「乾脆當名嘴就好，做什麼立委」、「整個問政就是很傻眼，怎麼會有這樣水平的立委」、「能顧家，還能做1打35的夢」。