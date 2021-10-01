現代人不只注重身材，也越來越重視健康，且研究顯示，肥胖者罹患高血壓的比率較體重正常者高，體重下降後，血壓也會平穩許多，因此飲食顯得格外重要，「Ivy營養師的健康教室」在臉書發文分享，5種不僅能減重，甚至還可以降血壓的蔬菜。

營養師許育禎指出，蔬菜生重100公克僅25大卡，除了熱量低、有飽足感外，還富含多種維生素及礦物質，因此能夠有效預防高血壓發生，再者，蔬菜還含有為量不少的膳食纖維，可溶性膳食纖維可降低血膽固醇，而不可溶性纖維則能促進腸胃蠕動、幫助排便等。

1.大番茄

大番茄相較於其他食物，甜份少且熱量低，歸類為蔬菜類，若想減重，大番茄是解饞的好選擇，此外，大番茄含有豐富的鉀離子，能夠幫助體內鈉離子排泄，有降血壓的效果，另外，大番茄含有大量茄紅素等抗氧化物，能預防壞的膽固醇（LDL）氧化，避免血管硬化、堵塞問題，有利於心血管疾病患者食用。

2.芹菜

芹菜擁有豐富的膳食纖維，由於整體纖維較粗，因此食用時需花較多時間咀嚼，可幫助消耗卡路里，不僅如此，還有利於排便、幫助消化代謝，且芹菜富含鈣跟鉀離子，能幫助鈉離子跟水分的排泄，具有降低血壓、利尿消除水腫的作用。

3.牛蒡

牛蒡皮的皂素（Saponin）可吸附並幫助油脂排泄，包括膽固醇及過多脂肪，有時吃的太油膩，飯後可喝一杯牛蒡茶，以減少油脂吸收，或直接當菜餚連皮吃下也很好，因為牛蒡所含的寡糖及纖維質也很高，能夠促進腸胃蠕動、幫助排除宿便，再者，牛蒡中的膳食纖維具有吸附鈉離子並由糞便排泄的作用，也有助於預防高血壓發生。

4.辣椒

辣椒的辣椒素（capsaicin）可增加新陳代謝，促進脂肪燃燒，甚至避免體內脂肪堆積，過去也有研究發現，辣椒素能夠幫助血管放鬆，有降低血壓的作用。此外，辣椒會啟動胃部的「TRPV1蛋白」，使胃部撐大並釋出飽足訊息，讓人體覺得自己已吃飽，而減少進食量，不過辣椒屬於刺激性食物，建議酌量添加在菜餚裡食用。

5.冬瓜

冬瓜含有丙醇二酸及葫蘆巴鹼2種成分，能夠有效控制人體內的醣類轉化為脂肪，防止體脂肪囤積，而且熱量低，是有助於脂肪代謝的減肥聖品，不僅如此，冬瓜的鉀含量高、鈉含量低，利尿又能夠消水腫，還有助於降低血壓。