搶攻後疫情時代婚宴商機，台北晶華酒店打團體戰，「揪團」與CHIN CHIN婚顧、Wonder.land仙境以及禮服、婚攝、花藝、樂團表演等多家知名婚禮相關品牌合作，以「仙境花園」為主題推出「晶華仙境戶外婚禮」以及「光·森婚宴」兩款專案鳴槍起跑。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情延燒打亂許多新人的婚宴規劃，以防疫規定單廳僅能容納80位賓客為例，就得分成中午、晚上兩個場次，「新人中午結一次、晚上結一次，一天會出場兩次」，其中一場可能都是親戚，另一場是朋友。

吳偉正表示，晶華婚宴場次仍維持在7成左右，但因為人數規範，沒有辦法辦大型的宴會，整體桌數及營收下滑超過6成，也因為疫情動態牽動新人規劃，婚宴延期或是改變形式舉行成為舉辦婚宴的調整方向。

晶華兩大專案，「晶華仙境戶外婚禮」是在坐擁270度大台北環景的陽明山半腰上，透過秘境美景註記婚禮時光，專案招待60位賓客。

「光·森婚宴」則是於晶華酒店挑高兩層樓的帷幕玻璃宴會廳中，以花草系森林造景呼應窗外14、15號公園的綠色景緻，帶給新人滿滿的陽光與幸福。

吳偉正表示，如今隨著疫情趨緩、防疫政策鬆綁，新人們紛紛開始探詢年底及明年的婚宴場地檔期，第4季的主要檔期均已額滿，其中又以戶外婚禮的詢問度最為踴躍，也希望在疫情穩定情況下，適當開放人數上限，別讓新人一天要出場兩次。