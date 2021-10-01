許多人從青春期到成年都因為痘痘所苦，不僅影響外觀，有時甚至會有疼痛感，令人困擾。悠美中醫診所呂桓毅醫師分享調養秘訣，除了從飲食方面調整，多吃蔬果，採用「彩虹飲食法」，避免高糖、高油食物，保養方面也要注意清潔，使用清爽的產品，並調整作息，維持運動習慣，便可養出不易長痘痘的好膚質。

呂桓毅醫師表示，從中醫的角度來看，正在成長中的青少年氣血特別旺盛，氣血有餘有可能會變成火氣，而痘痘就是火氣大的產物。在醫學研究文獻中，青春痘的發生與雄性素和黃體素正相關，青春期是賀爾蒙分泌旺盛的階段，所以這個期間特別容易長青春痘。

然而，也有一些人成年後依然會長痘痘，這就要探討造成痘痘的其他病因，有可能攝取過量高糖高油的食品、使用過油的化妝保養品，或是生活壓力過大造成內分泌失調等，都是導致成年痘的原因。一般來說，成人痘一般都長在臉的下三分之一處，呂桓毅醫師分析，額頭屬「心火」，鼻及兩頰屬「胃火」，鬢角下屬「肝膽火」，下巴屬「腎火」，這是中醫經絡系統的行經位置，可以作為參考，以現代醫學來看，也有一些可以解釋的部分，例如女性婦科疾病如多囊性卵巢症候群常伴隨有下巴痘的發生，在中醫這屬於腎經系統的疾病，對應到就是下巴的位置。

呂桓毅醫師進一步說明，「脾胃濕熱體質」的人是長痘痘的最大族群，通常他們飲食較多加工食品，喜歡吃麵包、油炸物和含糖飲料，這些高糖份、高油脂的食物吃下肚會造成皮脂腺分泌旺盛，油脂堵塞了毛孔，就會造成紅腫的青春痘。另外，「肝鬱體質」的人也容易長痘痘，這族群的人經常熬夜，生活型態總是久坐，排便不順，身體不斷產生毒素，又沒有固定解便的習慣，毒素在臉上找出口，就會長出痘痘。

呂桓毅醫師建議容易長痘痘的朋友，飲食盡量選擇少加工的食品，避免高糖、高油的食物，因為會刺激皮脂腺分泌，也要避免高鹽分的食物，飲食中過量的碘會造成毛孔腫脹，也會加重內分泌失調，導致皮脂出現代謝障礙，長出更多的痘痘。盡量要多吃深綠色高纖的食物，如菠菜、花椰菜、地瓜葉、苦瓜、秋葵等等，這些食物可以幫助肝臟解毒，並且豐富的膳食纖維可以促進排便，避免毒素停滯在身體時間過長。

保養部分，呂桓毅醫師提醒痘痘肌一定要正確清潔肌膚，選用溫和的洗面乳，並使用常溫水洗臉，避免過熱或過冷刺激肌膚，每日最多清潔兩次。油性肌膚的女性朋友不要使用卸妝油、粉底液、BB霜、太油的防曬乳及油性化妝品，男性朋友不要用髮油，另外刮鬍泡如果對肌膚比較敏感，也要停用。許多人看到痘痘會忍不住想要動手擠，呂桓毅醫師表示這絕對要避免，一來怕會細菌感染，二來容易留下疤痕，假如已經留下痘疤，中醫內服藥可以用一些行氣活血的藥材，幫助局部血液循環改善，淡化黯沉的痘疤。

若想要藉由中醫來改善膚質，降低長痘痘的頻率，呂桓毅醫師分享中醫以體質調整為主，會因應不同體質開立內服藥，例如脾胃濕熱體質可以參考使用茵陳蒿湯清熱解毒，清除腸道宿便，而肝鬱氣滯體質可以參考使用丹梔逍遙散來疏肝解鬱，疏導肝火。另外，也可以搭配外敷藥，像是白芷、大黃、黃連、紫花地丁、地膚子這些藥材，都可以煎藥汁敷在患處，消炎消腫。

呂桓毅醫師推薦油性肌膚的人可以採用「彩虹飲食法」，吃多種不同顏色的蔬果，因為蔬果中含有抗氧化成分，能夠改善身體的發炎，另外，豐富的膳食纖維也能促進排便。作息方面要避免熬夜，夜間是肝臟解毒的時候，熬夜會傷肝，累積身體的毒素，加重痘痘的發生，另外也要避免久坐不運動，久坐就會讓身體產生慢性發炎，也讓腸道蠕動變慢，容易便秘，身體的毒素無處可去，往臉上找出口，就容易長痘痘。調整飲食和運動習慣，固定排便，自然可養出細緻好膚質。