隨著疫情降級解封、加上各車商祭出優惠帶動買氣，9月車市銷售進一步增溫，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI加上CMC在9月掛牌數合計4411台，月增32.1%，年增9%，總市占率10.7%，輕小商用車銷售成長提供助力。

9月整體車市達4萬1133台的規模，創下近16年同期最佳紀錄，優於預期，月增24.1%且年增10.4%。9月市場RV(休旅車)市場及商用車市場表現亮眼，整體RV車較去年同期成長20.7%，商用車市場較去年同期成長18.9%。1~9月台灣車市不畏疫情干擾，達33萬4152台的規模，年增2.6%。

中華汽車產品以商用車表現佳，旗下中華菱利與得利卡整體掛牌數2414台，其中，菱利1,548台為市場銷售(國產加進口)排名第三名，月增30.6%；得利卡866台、較上月成長42%。

為把握疫情趨緩後的商機，十月中華三菱響應政府振興加碼，購買限定車型除享有3萬公里以內回廠定期保養之機油免費外，消費者只要持5千元紙本振興五倍券可加價購升級5萬公里以內回廠定保機油(最高價值18,900元)。

另外，中華汽車聯手格上車共享，推出中華菱利電動商用車租借服務。透過格上車共享平台，可填補短程搬運、小貨量卻無車可用的需求死角，將可擴大商用車的使用，讓一般消費者在面對搬運較大型貨物時，提供更經濟且彈性的解決方案，並挑戰共享汽車租金最低價，限時優惠不分平假日時租只要99元。