首利(1471)自結8月稅後淨損為500萬元，每股淨損為0.04元。

首利近來積極尋求業務轉型並進行多角化經營，過去公司的經營型態以OEM為主，在研發投資上相對保守，但代工業務漸趨競爭，且毛利相對較低，公司先行調整機殼代工廠營運模式，原沖壓、組裝等低附加價值之業務改以委外生產加工，以控制成本，產品部分，公司除聚焦於電競機電產品，近來亦積極延伸相關業務，如：具有健康概念之產品、RV房車、露營車、發動機及遊艇岸電系統使用的大安培供電線等擴大客戶產業範圍，拓展更多元化的市場。

再者，首利也致力於各個事業體資產之活化，在109年出售海外子公司Cosmos控股之Top rich inc.及其子公司東莞順晟電腦實業有限公司，為整個集團帶進較大的業外收入。

首利因近期股價飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，首利自結8月稅後淨損為500萬元，每股淨損為0.04元，累計前8月合併營收為2.64億元，年減63.43%。