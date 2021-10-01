全球供應鏈危機不斷延燒，遲遲找不到解方，原油價格本周一度漲破每桶80美元的價格，能源價格飆漲、大陸限電，雙重打擊加劇供應鏈壓力，整體經濟前景愈趨惡化，經濟學家擔憂，1970年停滯性通膨的慘劇將再度上演，且很有可能就在美國年底的聖誕購物旺季爆發。

《CNBC》報導，曾任摩根士丹利亞洲區董事長的經濟學家羅奇（Stephen Roach）受訪時警告，由於能源價格飆升，大陸供應鏈受到嚴重影響，可能將成為美國重演1970年停滯性通膨的一個潛在風險。

本周原油價格一度漲破每桶80美元，為2018年以來首見，羅奇表示，過去一年半之中，供應鏈危機肆虐全球，影響範圍涵蓋大宗商品和半導體產業等，然而現下能源供應壓力讓整體經濟急遽惡化。

天然氣市場部分，相較去年同期，美國近月天然氣期貨價格飆升140%、歐洲大漲500%、東北亞更漲逾600%，Vitol執行長Russell Hardy表示，庫存緊繃和大陸需求攀升，推升全球天然氣價格大漲；去年冬季異常寒冷，導致北半球能源價格狂飆，西方國家天然氣庫存大減，事後也並未補足，進而讓天然氣報價直升。

隨著全球物價全面上漲，通膨走高隱憂不斷攀升，羅奇警告，全球已經有部分地區出現停滯性通膨的跡象，供需瓶頸不停上演，且這戲碼可能在不同地區間輪番出現，這和1970年代停滯性通膨剛開始時非常相似；在經濟前景堪憂的前提下，各國央行的政策制定則至關重要，尤其是美國聯準會。

羅奇痛批Fed的寬鬆貨幣政策，認為Fed在經濟驟降之際刺激過度，才會導致如今通膨走高的局面，儘管Fed官員預期通膨走高為暫時性，但事實可能超乎任何人想像。

羅奇預測，在供應鏈多重打擊之下，美國極可能在聖誕購物旺季時爆發通膨危機，因此他高度示警，應該要更仔細審視潛在風險，絕不能輕忽通膨可能帶來的危機。