位於花蓮市國聯五路上的漫波飯店1日在進行拆除作業時，發生倒塌意外，透過空拍畫面可見，高達7層樓的飯店壓在馬路上，飯店本體鋼筋水泥斷裂毀壞。（民眾提供）

花蓮市漫波飯店1日下午進行拆除作業時，突然整棟倒塌，有停放在路邊的轎車被瓦礫砸中。（民眾提供）

花蓮當地人在臉書社團討論，事故發生當下地面有震動一下，一時之間還以為又發生地震。（翻攝自臉書）

花蓮市國聯五路上的漫波飯店1日下午進行拆除作業時，疑似因作業不周，整棟飯店直直向前倒塌在國聯五路上，目前傷未人數待確認。事發過後，不少花蓮人紛紛在臉書社團討論，還有人形容，「以為是地震！」

據了解，位於國聯五路的漫波飯店歷史悠久，目前已申請永久停業，1日下午正在進行飯店拆除作業，豈料卻在拆除作業進行時，高達7層樓整棟飯店突然直直倒下，砸在前方的道路上，事發過程時仍有不少汽車與機車行經國聯五路上，過程相當駭人。

據最新現場回報，在飯店倒塌瞬間疑似有機車騎士湊巧行經前方，花蓮特搜隊正帶著生命探測儀在斷垣殘壁中進行探測，釐清是否有人員受困在瓦礫堆之下。

消息曝光後，不少網友在臉書社團《花蓮同鄉會》發文，在地人紛紛在留言區回應，「在學校接小孩 聽道一聲碰 以為是車禍」、「我也以為是地震，因為房子有搖一下」、「願平安」、「嚇死人了 住附近聽到好的聲響」、「天啊！怎麼會這樣…..」。

花蓮縣政府表示，國聯五路漫波假期飯店倒榻，花蓮縣長徐榛蔚第一時間指示縣府各局處在百事達飯店成立一級應變中心，花蓮縣消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、社會處、行政暨研考處、台灣電力公司等相關單位已第一時間進駐。

經台電緊急搶修後，國聯五路電力除被倒場建物壓住之變壓器共有19戶無法供電外，已於16：30分恢復供電。

花蓮縣政府籲請附近用路人配合交管措施，並勿前往事故現場圍觀造成交通阻塞及妨礙搶救情形。