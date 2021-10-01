一位清大生在學校的二手平台上準備向一位學姊以3500元購買一台二手冰箱，不過，面交當天卻發現一系列驚人巧合，讓他進一步得知，欲販售他冰箱的學姊竟在當天用1800元價格入手，直接「當沖」轉賣他近兩倍價格來賺取價差。事情曝光後，網友紛紛驚呼這位學姊根本就是經商奇才。

這名清大生在臉書私密社團「清交二手大拍賣XD」上分享自己遇到一件「買空賣空」的神奇經驗，表示他在30日傍晚6點以3500元和一位學姊徵得一台二手冰箱，對方主動私訊有冰箱要賣，但表示「現在沒照片」，並和他敲定晚上8點，約在宿舍禮齋門口面交。

約定時間一到，原PO找來室友準備搬冰箱，卻看到是一位學長推著冰箱出來，他向前詢問對方「請問是3500的那台冰箱嗎？」此時學長卻滿頭問號，並告訴他「冰箱只賣1800」。兩人拿起手機一看，才發現原來兩人「買家」和「賣家」的真實身分根本就是同一人。

正當原PO、學長陷入思考時，這位買家兼賣家的學姊恰巧現身，她先是向學長以1800元付清冰箱錢，認出原PO後，還不疾不徐地轉頭問他「你還要這台冰箱？」這瀟灑乾脆的「當沖」轉賣態度，讓原PO看了哭笑不得，認為對方想當黃牛過手賺價差，就不應該約在同個時間地點，後來學姊也疑似心虛，把他給封鎖。

這奇葩故事一出，引起4千多位網友熱議，不少人更稱這位學姊是「經商奇才」，直接創造出兩倍券的價值。隨後也有過來人認出這位學姊，表示曾經收過對方私訊，想要以500元轉賣電子書PDF檔，笑稱「一份PDF檔一賣再賣，根本就是零成本買賣達人」。