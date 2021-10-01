由於國內PLG、T1及SBL三聯盟新球季陸續將在年底開打，相關外籍洋將與教練入境手續均在教育部體育署協助下趕辦流程中，中華籃協皆按各聯盟球隊遞件順序向體育署辦理入境申請作業，目前已有部分PLG洋將及教練完成手續，其餘已申請之各聯盟球隊亦將在近期內陸續完成，洋將與外教皆可依期抵台，投入新球季備戰。

受到疫情影響，目前台灣暫不開放外籍人士入境，導致年底開打的三聯盟在外籍洋將與教練入台作業困難重重，消息曝光後本會獲得各相關主管機關與疫情指揮中心鼎力協助，以專案方式簡化流程並連絡駐外代表處協助入境事宜，第一批申請的PLG聯盟部分洋將與教練入境案，昨日已獲得教育部體育署來函同意，未來抵台檢疫期滿後，即可投入球隊訓練，為新球季全力備戰。

其餘PLG、T1聯盟與SBL各球隊之申請案，中華籃協均已按照各隊送件順序陸續呈報教育部體育署作業中，待主管機關核可後即可順利入境，期盼能在三聯盟新球季開打前，各隊外籍洋將與教練均能順利抵台，以最完整陣容迎接每一場比賽。