大陸限電，廣東地區開始調漲電價；「能耗雙控」、煤、電雙漲，台泥(1101)指出，十一長假之後，廣東地區水泥價格將調漲。在兩廣地區每噸水泥已來到700元人民幣，預期，第四季雖出貨減少，在價格上漲下，大陸市場營運仍可維持獲利格局。

受到「能耗雙控」政策影響，台泥大陸廣東的水泥廠的稼動率已降到五成。

2020年，台泥集團台灣的產能為1040萬噸，中國市場的產能則有6430萬噸，其中，廣東英德廠，更是台泥在中國大陸市場最重要的生產據點，產能約占總產能的15－20％間。

市場指出，大陸的「能耗雙控」，已讓水泥廠出現出貨量減少、煤電雙漲、生產成本大幅提升，這對水泥廠第四季傳統旺季營運的衝擊非常大，預估至少會讓獲利減少兩成以上。

台泥指出，在能耗控制下，台泥在大陸的各水泥廠也因此進行計劃生產；以廣東英德廠來說，第四季廣東產能利用率將僅剩下五成，廣西也將剩四成，對生產成本的衝擊盡可能降到最低。

第四季是傳統的在旺季，台泥指出，市場已明顯供不應求，甚至部分地區出現搶貨現象。

反映煤價今年飆漲一倍下，台泥從8月底開始一路漲價；「能耗雙控」政策一出，水泥價格近期幾乎每周都漲，廣東每公噸報價已經達到7百元人民幣，台泥指出，煤價飆漲，生產成本增加、「能耗雙控」也會讓第四季的總銷量減少20~25％，但，漲價應有助營收、獲利維持一定的水準。