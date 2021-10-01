現在社會幾乎人人都能當網紅，但真的大紅大紫的卻寥寥可數！大陸一名空靈正妹網紅李子柒像是橫空出世，創立YouTube頻道短短3年訂閱人數就破1610萬，更拿下金氏世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」；很多人相當好奇為何不賣弄身材或搞怪，卻反而人氣不減反增，有不少網友開始分析李子柒成功關鍵，發現光是她至今不肯接業配就打趴超過90%的YouTuber。

大陸網紅李子柒在2017年開創個人YouTube頻道，影片題材多半是生活寫照，而風格像是紀錄片，親身體驗生活中可能會接觸的事物，多半沒有太多對話，只看到李子柒在鏡頭前自然地「生活」；2018年時頻道還只有10萬訂閱，沒想到2019年就突破百萬，2020年更直接有千萬訂閱，目前已經突破1610萬訂閱數，一個素人網紅短短幾年人氣飆漲的速度，讓外界都感到驚奇。

不久前就有網友在網路論壇《批踢踢實業坊》發文，好奇為何一個大陸YouTuber能火成這樣，立刻引起不少忠實粉絲精闢解析；有人注意到李子柒影片底下留言大部分是外國人，訂閱人數應該大多來自外國人，更直言「這在中文YouTube界是很神奇的現象」。

一些人則認為李子柒影片題材很用心，看影片時能發現她的作品文字不多，甚至幾乎沒有業配和廣告，作品非常純，是真實的文化輸出取向，反觀那些賣弄身體換取點閱率和抖內的YouTuber，質感差很多；另外有內行人點出，以李子柒的高知名度想和她合作的廠商應該不計其數，但她至今從未為錢改變，讓他不得不說，光是這點就沒有任何一個台灣網紅做得到。

而還有不少網友分享個人看法，「背後團隊不知道多大」、「台灣人比較有創意」、「影片質感就輾壓台灣YouTuber」、「李（李子柒）一堆老外在追，最好都是中國人在看」、「四川仙女」、「她一支影片可以跨足春夏秋冬，這沒有足夠的資金和團隊是撐不起來的」。