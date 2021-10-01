位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午3點許進行拆除作業時，大樓因不明原因突然發生倒塌意外，整棟破舊大樓就往路上倒塌，行車紀錄器也拍下倒下的驚悚瞬間，只見7層樓高的漫波飯店倒下後，當場直衝對面百事達國際飯店的騎樓，而1輛黑車也在倒榻地前方即時剎車，當場看見飯店倒在眼前。

據悉，屋齡近40年的漫波飯店日前才申請永久停業，陸續進行拆除作業，沒想到今日卻發生離譜的倒榻意外，現場照片中還可以看見有不少路上的轎車遭壓毀，1輛藍色轎車被埋在瓦礫堆中，另1輛銀色轎車的後半部直接被建築物壓損，預計現場有3輛車遭壓毀。

位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午三點許進行拆除作業時，大樓因不明原因發生突然發生倒塌意外。（翻攝自臉書「花蓮同鄉會」）

花蓮市漫波飯店1日下午進行拆除作業時，突然整棟倒塌，直直壓在國聯五路上。（民眾提供）

現場照片中還可以看見有不少路上的轎車遭壓毀，1輛藍色轎車被埋在瓦礫堆中，另1輛銀色轎車的後半部直接被建築物壓損，預計現場有3輛車遭壓毀。（民眾提供）

行經的自小客車行車紀錄器畫面拍下疑似有騎士在倒塌瞬間被掩埋在下面，目前花蓮縣消防局特搜大隊現帶著生命探測儀，極力在瓦礫堆中尋找是否有人員被掩埋在下頭。

不少當地民眾在事發當下一度認為「地震了」，而倒塌當下共造成附近19戶住戶停電，花蓮縣政府表示，經台電緊急搶修後，國聯五路電力除被倒場建物壓住之變壓器共有19戶無法供電外，已於16：30分恢復供電，花蓮縣長徐榛蔚已指示縣府各局處在百事達飯店成立一級應變中心。