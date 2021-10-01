前BBC新聞高階主管兼節目主持人艾倫（Gavin Allen）加入華為。（翻攝自Linkedin）

華為創辦人任正非日前表示，要吸引「高鼻子」人才赴中工作。繼9月初一位曾獲菲爾茲獎的法國數學家加入華為後，前英國廣播公司BBC新聞高階主管兼節目主持人艾倫（Gavin Allen）也加入華為，擔任執行主編。

艾倫9月28日在職場社交平台領英（Linkedin），貼出一張自己在華為門口的自拍照，並稱他很高興今天能加入這家全球科技公司擔任「執行主編」。但他並未提到華為這一「執行主編」職務的具體工作內容為何。

艾倫在貼文中寫道：「你好，華為，很高興今天能加入這家全球科技公司擔任執行主編。在經歷了20年漫長的中國之旅後，感覺這一切都是命中注定。我學過中國歷史，目前正在斷斷續續地學習普通話，我的大女兒在廣西出生。現在，作為一家世界級的資訊技術公司的一員，我感到非常自豪。華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力。現在我沒有藉口不提高自己的普通話了...」

艾倫的簡歷顯示，他2004年起加入BBC至2021年9月離職，共有17年的BBC工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人，碩士畢業於劍橋大學歷史系。2020年完成哈佛大學甘迺迪學院的學程。