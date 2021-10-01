出身竹南的攝影師曾進發，今年接連在2021 MIFA莫斯科國際攝影賽，以及2021 PX3法國巴黎國際攝影賽奪得金牌，再度為苗栗爭光。苗栗縣長徐耀昌1日特別接見曾進發，頒獎表揚他在攝影工作上的優秀表現。

竹南鎮攝影師曾進發於2021 MIFA莫斯科國際攝影賽中，共獲得2金、5銀、2銅共計9面獎牌的優異成績，另在2021 PX3 法國巴黎國際攝影賽則勇奪1金、8銅，更在素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎(The Lucie Awards)以拍攝「化學兵」身影的作品成為街拍組中5名決賽者之一。

竹南攝影家曾進發以自己母親為題拍攝的作品獲獎。（謝明俊攝）

此次莫斯科國際攝影賽奪下兩面金牌的攝影作品，分別以消失中的技藝、立下海誓山盟的新人為主題獲獎，其中「即將消失的傳給文化」一項是攝影師曾進發以拍攝台灣逐漸消失的農村傳統文化與技藝，本系列作品中以拍攝自己90歲母親操作縫紉機等照片刻劃歲月痕跡，獲得人物／文化類金牌。法國巴黎國際攝影賽則以「水中舞蹈」系列獲得評審青睞，以水中舞者曼妙舞姿拿下金牌，展現出曾進發神乎其技的攝影技巧。

竹南攝影家曾進發出版第2部攝影、詩集。（謝明俊攝）

竹南攝影家曾進發得獎作品「化學兵」。（謝明俊攝）

繼曾拿下多面金牌肯定的攝影書「攝影．詩」後，曾進發再度推出「攝影．詩II：從心出發，相由心生」一書，內容延續其攝影及詩歌融為一體的創作表現，更在書中收錄多禎國際攝影獎中得獎作品，展現出成熟的藝術境界。

縣長徐耀昌表示，曾進發在攝影的創作心境，可從其所拍攝的「即將消失的傳給文化」看出，作品顯示出他對於人文的細膩刻畫，除了賦予照片生命，更將即將消逝的傳統文化化為永恆。其最新力作《攝影．詩II：從心出發，相由心生》，內容融合詩文及攝影，乃值得細細品味的優秀著作。期勉愛好攝影的有志之士一齊共襄盛舉，共同打造薰陶人心之藝文環境，同時也為台灣揚名國際。