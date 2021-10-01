10月1日起環保署規定自助餐及便當店業需設置紙餐具回收設施並張貼回收標誌，新制上路第1天，台南市政府環保局隨即展開稽查行動，一整天共稽查123家，全數都有依規定在店內或門口設置回收設施，消費者也配合回收，僅少數店家因標示牌老舊脫落或字樣模糊，經勸導後業者均承諾將更換改善。

此外，原訂今天上路的禁用不透明垃圾袋政策，因考量先前疫情期間政策宣導不易，因此將延後實施日期並持續宣導。不過，環保局也強調，為達垃圾減量及保障大家安全的目的，仍請市民確實做好垃圾分類，並盡量使用可辨識內容物的垃圾袋，垃圾袋中也不要夾雜事業廢棄物、危險物品及回收物。

林姓自助餐業者表示，自從設置紙餐具回收設施後，大多數的消費者餐後都樂於回收，將沒有吃完的食物倒入廚餘回收桶，並擦拭紙餐具內的殘留物後，再分類堆疊，無形中減輕店家後續處理回收物的負擔，也讓店面環境更加整潔。

陳姓消費者也說，自己在家就會做資源回收，到自助餐或便當店用餐也習慣分類。先前有店家沒有紙餐具回收設施，讓他不知道如何丟紙餐盤；新政策上路，用餐後順手回收廚餘、資源分類，並將餐具堆疊好，一點都不麻煩。