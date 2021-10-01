冬哥辣評：秋實打拳了

在新冠疫情後深入武漢採訪的公民記者陳秋實突然現身了。同時具有律師身分的陳秋實無故消失600天之後，於9月30日突然現身北京格鬥健將徐曉冬直播節目中，過去曾雄辯滔滔的他顯得面容憔悴，在直播節目中坦承罹患了憂鬱症，現在透過拳擊訓練來鍛鍊身體，並藉此找到生活重心。至於失蹤的這段期間，他表示：「有的能說，有的不能說，我相信您都懂。」

綜合外媒報導，2020年1月23日，新冠疫情大爆發的武漢被迫封城，次日正逢農曆除夕，在網路上相當活躍的律師、曾擔任媒體記者的陳秋實趕到武漢，希望向外界報告武漢疫情的真實情況，但隨即與外界失去聯繫。在大陸慶祝「十一」國慶的前一天日，面容瘦削憔悴的陳秋實突然現身北京「格鬥狂人」徐曉冬直播節目，有的人甚至不敢相信這是真人。

陳秋實當時前往疫情大爆發的武漢時曾說，「我的責任是一個公民記者，作為記者，出現了災難，你不敢第一時間衝到前線來，算什麼記者呢？」他還說，2003年的非典疫情與本次武漢疫情的爆發，都是因為對於事實的隱瞞與信息的封鎖，因此不能一錯再錯，要把真實的信息傳遞出去。隨後他到處採訪，並將視頻發表在網路上，沒多久就失去聯繫。

陳秋實30日在徐曉冬的Youtube直播中向關心他的人問好，並稱計畫在2021年12月31日跨年夜組織一場慈善搏擊比賽」，他還公布了自己的抖音帳號quanjishou999，但是網友很快發現帳號已被封殺。

陳秋實在直播中顯得神情疲憊，承認現在「身體狀況很差」，他表示，「在過去的1年8個月中經歷了很多的事情，有的能說，有的不能說，我相信您都懂。」他說，「在生命的至暗時刻，是搏擊運動拯救了我。拳擊和巴西柔術不僅給了我健康的身體，也幫助我成功擺脫抑鬱症的困擾。為感謝過關心支持我的朋友，也為了推廣搏擊運動，他將把比賽收入全部捐贈給聯合國婦女兒童基金會。

許多網友在直播視頻中祝福他多多保重，我們一直為你擔心，看見他一切安好，替他感到開心。網友們還提到另2位疫情失蹤的公民記者，一位是去年2月10日被警方逮捕的方斌，另一位去年5月被監禁的張展。張展去年底曾出庭受審，獲判4年徒刑，目前在獄中絕食抗議，身體狀況持續惡化。