興櫃百貨類股京站（2942）為搶五倍券商機，宣布加碼放大500倍，除了會員Q卡友消費滿5000送500，滿額5500元可抽250萬價值的小豪宅五年住宿；京站總經理柯愫吟強調，隨著疫情趨緩台北店人流回復至七成以上，五倍券助攻與11月周年慶登場有望帶動第四季營收較第三季成長至少30%。

柯愫吟表示，5月疫情爆發衝擊各行各業，京站台北店6～7月業績大幅下滑逾七成，光是自主停業就達六天之多，8月疫情趨緩相對人潮回流，整體月營收重返億元水準，而9月防疫降級後，台北店亦回復至七成、小碧潭店回復到八成，10月起傳統百貨旺季「全力備戰」，並串連百家班的HEYAHH、一鷺串燒、海底撈、金色三麥等四家餐廳打造「Q條通」，除了百貨首見「跨店點餐」並延長營業至凌晨，打造西區百貨深夜食堂，與廠商聯手全力拚業績，把前兩季虧損的再補回來，穩住全年正向獲利。

京站今年5月以前業績本來不錯，但疫情來襲後，7、8月虧損，期望第4季的挹注能讓全年保住盈餘，目前上半年財報，EPS為0.24元；柯愫吟表示，去年疫情來襲時，京站率先啟動直播數位行銷，目前業績占比約1～2%，未來目標上看10%營收占比。

至於新展店，柯愫吟指出，目前除了與日勝生建案同步規畫前進高雄外，北、中台灣均有案子在評估中，可確定的是顧問業務首宗個案為竹北龍享廣場，目前積極規畫招商中，預計明年年中約5～6月有望開幕。