歐元區通膨率在上個月來到近13年的高水準，而且看起來還會再飆升。預計此將讓歐洲央行(ECB)面對金融危機以來最大的物價飆漲，並視之為良性的看法，進一步蒙上一層陰影。

歐盟統計局周五公布調查數據，歐元區19個會員國九月的消費者物價年增長幅度，從八月的3%飆升到3.4%，並為2008年9月以來最大增幅，也高於分析師3.3%的預期。

能源成本上升推進油價上漲，也逆轉了新冠疫情期間的油價崩跌。另外生產和運輸的瓶頸也在顯現影響，耐久財價格較八月上升2.3%。

隨著天然氣價格上升，以及供應瓶頸衝擊著許多產業，從汽車生產到電腦製造，今年底通膨可能來到4%。

目前歐洲央行仍堅持其說法，即此輪通膨將很快過去，物價增長將在未來多年徘徊在其目標之下。但ECB行長拉加德(Lagarde)本周語氣更為謹慎，指出通膨風險加劇，儘管她呼籲保持耐心，並警告不要過度反應。

在剔除食品和能源的核心通膨，從1.6%上升到1.9%；同樣不包括菸草和酒類的更狹窄通膨率也是上升。