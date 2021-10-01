嘉義市首件危老重建案改建後樣貌。（嘉義市政府提供）

嘉義市危老重建說明會期程。（嘉義市政府提供）

嘉義市危老重建說明會期程。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府鼓勵民眾對市區危險老舊房子辦理重建，強化耐震力，容積率最高可達40％，地價稅及房屋稅減免2年至12年，自10月1日起至明年3月，到全市各社區分別舉辦15場說明會。

嘉義市政府都市發展處指出，老舊建築物的耐震力是隱憂，危老重建以「簡單」、「快速」、「有獎勵」3大利基來向民眾推動，依危老重建的相關規定，最高可取得40％的容積獎勵，重建期間到重建後2年內，可享有地價稅與房屋稅的減免優惠，最長12年。

嘉市府都發處都市更新科長吳垂楊說，危老重建是針對30年以上屋齡，有專家輔導評估，市府自2019年至今輔導1處危老重建成功的案例，已核定19案，另有14案輔導申請中。

吳垂楊說，近幾年由於缺工、原物料漲價等因素，重建的費用也增加，平均每坪約10萬元以上，以1棟20至30坪的老屋來核算，重建的花費大約200至300萬元，不過若申請危老重建通過，政府有配合的銀行推出優惠利率的貸款方案，最多可貸款300多萬元、期間最長20年。

市府都發處表示，市府委託長榮大學成立輔導團，協助民眾進行危老重建，為了讓民眾多多了解如何辦理，10月1日起至明年3月24日，舉辦15場危老重建社區說明會，與民眾面對面說明，提供危老重建申請流程一條龍的輔導協助。

市府都發處表示，危老重建相關的政策法令及說明會期程訊息，可以電話洽詢該處（05）2254321分機133或134，有駐點人員服務。