美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部長王美花強調，該事情是「自願性質」。對此，前民進黨立委郭正亮砲轟，如果國發會主委、經濟部長都不講話，就是喪權辱國！眼巴巴看著美國掏空台灣高科技產業，還保護台灣？

為徹查全球晶片缺貨荒，美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，成為近期市場討論焦點。經濟部長王美花今(1)日強調，該事情是「自願性質」、也不是針對台灣，希望外界勿將其解讀為政治攻防。

前民進黨立委郭正亮今（1）日在《新聞大白話》分析，美國「國防生產法」只能針對美國企業，譬如防疫期間美國政府要求通用汽車製造呼吸器，要求3M把口罩訂單移到美國。

另外，美國對於敏感科技管制，如果用美國設備，就必須受到限制，不能賣給中國大陸，台灣都有遵守！但美國要求公開13種資料，幾乎包括所有營業機密，例如客戶名單、庫存數量等等，通通都要提供，「怎麼可能要我把營業機密都告訴你？簡直離譜到了極點！」

郭正亮認為，美國主要是監管台積電跟三星，但主要不是台積電，台積電是模範生，三星美國比較掌握不住！三星在西安有晶圓廠。

「美國要求多做一點車用晶片」，郭正亮解析，因為美國有很強大的汽車業，這部分就需要知道產能配置，這是赤裸裸的要介入。如果政府都不說話，國發基金是台積電最大股東，如果國發會主委、經濟部長都不講話，就是喪權辱國！

郭正亮強調，這則新聞是從韓國媒體直接抖出來的，就是要讓計畫曝光，保護三星。台灣政府居然沒有意見，不可思議，到底是什麼政府？如果連台積電都可以被美國掏空，還保護台灣？台積電就是台灣最大籌碼，連這一點都不清楚嗎？