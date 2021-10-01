根據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出，但北部的移轉數據仍尚未完全擺脫疫情干擾，雙北、桃園、台中仍年減14%~21%，不過受疫情影響較小的台南與高雄，則是已經超越去年同期的水準，年增4%~5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此9月統計的建物買賣移轉登記件數，大概是7月下旬到8月的買賣個案，由於近月市場景氣已經擺脫疫情轉折向上，9月的移轉數據並無法及時反映當前的熱絡市況，預料後續的移轉棟數仍會持續走強。

此次疫情對於雙北市影響較大，對於南部地區影響相對較小，買賣移轉棟數也呈現類似的結構，六都移轉棟數為2.1萬棟，月增28%但年減12%，其中南二都的年增率表現都超越大盤，台南市2221棟月增19%且年增4%，高雄市則是3677棟，月增41%且年增5%，表現明顯優於北部地區。

曾敬德表示，目前房市景氣呈現北溫南熱的市況，具備投資開發題材的區域，若是房價還相對平價，則近期房市價量表現就相對活潑，雙北市則是房價已經有一定門檻，加上議題都在大台北以外的都會區發酵，因此交易狀況相對維持平穩，雖然移轉棟數還未出現過熱數據，不過央行已經提前針對個人第二套房貸進行調控。