樂天桃猿做出球員異動，除了將1日要先發的張喜凱拉上一軍，還升上陳禹勳，另外一開始官網公告降下藍寅倫和賴鴻誠，後來又更正為王躍霖，總教練曾豪駒解釋，因為賽前防護員回報，王躍霖的手有點麻麻的，所以才又突然作出更動，「算是個小插曲。」

昨天賽前曾總曾表示，今天「鄉長」陳禹勳將歸隊一軍，屆時人員異動還需與投手教練討論後才能決定，「但投手維持12人」，但今天賽前異動，升上2名投手、降下1投1野，代表目前一軍投手群有13人。

對此曾豪駒解釋，降下藍寅倫的原因是目前他在一軍用到的機率比較小，加上近期牛棚消耗大，所以決定拉上2名投手，原本猿隊屬意將近況不佳的賴鴻誠降下二軍，沒想到突然發生王躍霖手麻的狀況。

談到陳禹勳歸隊一軍後的定位，曾總表示，豪勁還是球隊定位的終結者，但考量他近期出賽較多，有可能會看狀況讓2人輪流，讓陳禹勳分擔終結者角色。

至於因落枕缺陣的主炮陳俊秀今天持續缺陣，至今已經缺戰3場比賽，曾總說：「他還是不舒服，就不要勉強，讓他多休息，也可能看後面有沒有需要他上場代打。」