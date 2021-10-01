美國要求全球半導體製造商在45天內交出企業機密資料，經濟部長王美花說「企業有自己考量，決定什麼事情要公開、什麼不要公開。」台北市議員王鴻薇痛批，堂堂經濟部長居然將鍋推給企業，民進黨政府也躲到企業後面，反觀韓國政府決定和美方交涉，台灣除了悶不坑聲，到底做了什麼？每次國人都說好想贏韓國，但每次都輸給韓國。

王鴻薇怒批，行政院國發基金是台積電大股東、持股逾6％，且台積電也是外界所稱的台灣護國神山、經濟命脈，還幫蔡政府買到BNT疫苗，於情於理，「請教一下王部長，如果政府都不當靠山，哪個企業有底氣拒絕美國？有需要就捧成護國神山，有麻煩就當作是民間企業。」

王傻眼指出，政府這種卸責行為，根本是把台積電當工具人，就算台積電自己願意拒絕，未來台灣企業都能跟台積電一樣底子這麼硬嗎，試問他們要如何期待政府。

王直言，蔡政府沒疫苗時躲台積電後面，嗆中國時也躲台積電後面，儼然是「企業護國」，反觀南韓政府，沒疫苗時衝去原廠談判，當韓國企業三星被要求提供機密機密時，也馬上主動和美方交涉，可說高下立判。

王表示，連台灣護國神山都落得此下場，其他企業大概也只能含淚吞下，「真的是有政府、好傷心，這些企業要你們幹嘛？」