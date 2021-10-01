為兼顧經濟，越南決定「與病毒共存」，放棄清零、宣布解封！從1日起解除近三個月以來的防疫措施；國內南向成衣廠儒鴻(1476) 指出，第四季傳統是全年最旺的一季，加上遞延訂單挹注，預期第四季營收創歷史新高的機率非常高。

聚陽(1477)表示，在手中訂單滿滿，解封後配合產能調度及加班，預期第四季會是今年營收獲利的高峰，全年營運二位數成長的目標應可達成。

儒鴻目前訂單能見度已至明年首季，品牌客戶展望正向，儒鴻認為 ，遞延出貨下，第四季的營運表現一定比第三季好，明年初不比今年 差、甚至有望更好。

全面復工後，聚陽將透過在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲等生產據點加班支援，在訂單滿手下，對第四季的營運有大幅度成長深具信心。

為衝高營收獲利，努力達成年初設定營運有二數成長的目標，聚陽 指出，手中訂單無虞，將「擇優出貨」，以平均單價較高、高階訂單優先出貨。