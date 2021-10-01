中央銀行標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.260％，創13個月新高，較上月的0.239％，上揚2.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已連續七個月上揚，主要因短期資金略偏緊，投標資金相對保守的效應。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引2780.2億元資金進場搶標，投標倍數1.64倍，低於長期平均2倍以上的水準，得標比率也上揚至逾六成的61.15％，因此反應在得標加權平均利率續揚，並落在市場預期的0.24～0.26％區間上緣。

銀行資金調度主管表示，第三季以來連續性的短期資金需求大，包括6月政府紓困4.0啟動，繳稅延後1個月的稅款繳庫，及台股上市櫃公司發放龐大現金股利，今年總金額高達1.54兆元、創新高紀錄，加上季底需求高峰剛過，接下來又有營所稅開徵，短期資金偏緊，銀行資金進場投標續保守，得標加權平均利率走高符合預期。

央行是在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1000億元。2014年2月提高到1200億元，2015年3月再增至1300億元、同年6月又上調為1500億元，2016年2月加碼至1600億元，2017年5月提高至1700億元至今。