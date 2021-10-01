兩個人在一起，不管愛得多麼熱切，結局都可能走向分手，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，失戀後明明就痛不欲生，但卻總喜歡故作瀟灑，讓旁人越看越心疼。

白羊座：

白羊座相當愛面子，也十分注意自身的形象，雖然經常笑臉迎人，但其實內心缺乏安全感，也特別容易感到自卑。為了掩飾自己的弱點，白羊座甚至會打腫臉充胖子，尤其在感情方面，一旦失戀就愛假裝瀟灑，一副不在乎的樣子。

獅子座：

獅子座對自己有著謎之自信，總認為自己是最優秀的，無論是在事業上或是交友圈都十分活躍，所以難免有些自負，感情同樣如此，不過獅子座一旦失戀，就算心裡痛不欲生，也會刻意帶著笑容，假裝瀟灑。

天蠍座：

天蠍座的控制欲和占有欲相當旺盛，且虛榮心也很強，因此經常讓另一半感到被束縛，進而產生諸多分歧，但天蠍座不認為自己有錯，反倒是覺得對方有問題，一旦對方轉身離去，天蠍座就算傷心，也會裝作一副不在意的樣子。

雙子座：

雙子座是典型的雙重性格，讓人難以捉摸，即便是另一半也難以看透他們的內心，處理感情問題時同樣愛面子，明明失戀後傷心欲絕，但表面上總是一副風平浪靜的模樣，甚至還能表現得瀟灑，十分擅長偽裝自己的情緒。