重陽佳節即將來臨，新北市鶯歌區公所為感謝長輩在地的付出，區公所也逐一前往百歲人瑞家中拜訪，並致贈百歲人瑞2萬元重陽禮金、金鎖片及彩陶獎牌。其中，有對歲數合加超過200歲的人瑞夫妻，也向區長透露獨門保養秘方。

該對高齡夫妻是住在鶯歌二橋里的蕭德合阿公、蕭許鳳阿媽，2人歲數相加達201歲，結婚至今超過80年，夫妻感情甜蜜，令人驚訝地是2人皮膚仍相當有光澤，看不出歲數破百。蕭德合透露，他天天都會和妻子擦絲瓜水保養，也會一起早起做運動，平時飲食清淡、個性樂觀，才可以保持健康體態，如今9名子女都各有家業，妻子跟他每日也沒有壓力，逍遙過日。另外，現年99歲的孫保戇也獲得區長表揚，雖然已年近百歲，但思緒清楚、講話有條不紊。

鶯歌區長施明慧表示，鶯歌今年有10名99歲及7名百歲人瑞，鶯歌積極打造高齡友善城市，持續佈建鶯歌友善長者福利服務及設施，就是要讓長者持續社會參與，今年領取重陽禮金的長者也有1萬1883人，占全區人口13.4％。

施明慧說，公所體恤長者行動不便或交通路途較遠，採逐戶拜訪調查長者需求，若長者剛好有施打疫苗需求也能安排於疫苗接種站進行重陽禮金發放，為的就是打造出讓每位長輩健康幸福生活的高齡友善環境及宜居城市。