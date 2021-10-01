美國海軍濱海戰鬥艦（LCS）自由級（Freedom-class）首艦「自由號」（LCS 1），已於9月30日正式退役，結束僅有13年的服役生涯。且新聞網站「The Drive」指出，該艦13年來僅進行過1次作戰部署，其他時間都擔負測試或培訓的角色。

「自由號」的退役儀式於加州聖地牙哥海軍基地（Naval Base San Diego）舉行，由於美國仍身處新冠肺炎（COVID-19）疫情，且該艦提前退役一事並不光彩，因此儀式採閉門形式，參加者主要為包括艦上9名軍官、41名水兵在內的海軍相關人員。

9月才剛退役的前美國海軍第4艦隊兼南方司令部海軍部隊指揮官蓋布里遜（Donald Gabrielson）少將在演說時承認，「自由號」退役是個「苦樂參半的時刻」，但強調該艦與其他艦艇不同，是以「通過實踐達到學習與創新、並在短時間內取得真正進步」為概念。

新聞網站「The Drive」表示，由於自由級和獨立級濱海戰鬥艦在建造時，首艦及2號艦兼具測試功能，與後續姊妹艦採不同標準建造，故在作戰能力上有所限制，導致其13年來僅進行過1次作戰部署，服役生涯中主要擔負測試和培訓任務。「美國海軍學會新聞網」（USNI）指出，濱海戰鬥艦的服役年限至少為25年，但除「自由號」之外，獨立級首艦「獨立號」（LCS 2）也已於7月31日退役。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將先前表示，若要讓自由級和獨立級的首艦及2號艦達戰備標準，將須花費25億美元（約新台幣696.2億元），大約能購買4艘全新的濱海戰鬥艦；且該類型艦艇的維護費用高於預計，過去曾被爆料運作成本直逼戰力與噸位皆遠高於其的勃克級神盾驅逐艦。