證交所指出，上市公司今（110）年度公司治理持續提升，包括截至8月底止，已有882家上市公司完成設置審計委員會，設置比重已達93％，預計111年底將全面完成設置審計委員會替代監察人。

證交所表示，經統計多項有關提升公司治理品質的量化數據，顯示透過主管機關發布之各階段公司治理藍圖、公司治理評鑑指標及各項宣導活動，已逐步導引企業採行最佳實務，並促進其對公司治理與企業社會責任之重視。

在「股東會召開」方面，配合電子投票實施，所有上市公司股東常會皆採行逐案票決，並有超過九成之公司於股東常會當日即申報逐案票決之結果。股東會議事手冊及股東會年報則平均於股東會召開日31.08天及18.52天前申報，較法令規定的21天及7天前大幅提早。

有關「董事會結構與運作」，106年全體上市公司皆已設置獨立董事；截至110年8月底止，已有882家上市公司完成設置審計委員會，設置比重已達93％，將於111年底將全面完成設置審計委員會替代監察人。

有關「資訊揭露」，上市公司於今年2月底前申報前一年度財務報告家數為130家，較109年增加33％；今年度提供英文版議事手冊、股東會年報及年度財務報告書之家數分別為635家、605家及631家，占上市公司比重已超過六成。

為提昇資訊揭露品質、強化英文資訊揭露與國際接軌，已分階段逐步規範上市公司申報英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報及年度財務報告，自112年起，上市公司將全面適用。

在「非財務資訊揭露」方面，共計418家上市公司已申報109年企業社會責任報告書，其中，268家屬法規強制規範編製，150家自願編製，預估至今（110）年底將會有約431家上市公司申報編製109年度報告書。

證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵。證交所未來將持續推動公司治理相關措施，以強化上市公司之競爭力，提升整體資本市場品質。相關公司治理統計數據可至公司治理中心資料庫專區查詢。