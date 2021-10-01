大陸限電政策又遇上通膨蠢動，美股9月最後1個交易日全墨，台股10月首個交易日也跟跌重挫363點，各類股全倒，航運股更摔逾8％。展望原物料後市，除少數塑化個股外，短多長空格局隱現，萬寶投顧執行長王榮旭認為，不如留意股價超跌、籌碼沉澱的電子績優股，較具反彈契機。

近期國際股市對台股影響加深，且頻見上漲量縮或下跌出量格局，顯示資金動能不足，多頭難施展。法人觀察過往10年的台股10月行情，以震盪居多，類股中以電子、半導體上漲機率最高，電腦周邊、網通、油電燃氣的上漲機率不到4成，換言之，大盤後市能否轉強，仍得看電子權值股臉色。

王榮旭表示，台股經連日洗盤，利空應已反應得差不多，但在季底作帳行情告終，法人操作保守、量能不增下，要反彈到17300~17500點季線以上難度高，籌碼勢必得重新洗牌，第4季行情才有看頭。

他認為，短線市場仍聚焦在陸限電政策是否擴大，部分廠區位於限電範圍內的個股，若10月起未再遭限電，對營收影響有限，股價回跌反而是機會，畢竟需求不會因為限電而降低。

王榮旭以ABF載板、CCL等PCB材料為例，限電只會讓供不應求的情況加劇，像CCL受惠伺服器升級，高速材料使用更多層CCL，相關的伺服器概念股可留意。另做伺服器PCB或散熱設備相關的個股，也見法人布局的影子，即使最近遭遇美中利空而下跌，中長線仍有可為。

此外，最近台股急跌，不少個股融資減肥幅度遠大於股價跌幅，等於洗出大量散戶籌碼，未來籌碼沉澱後，起漲氣勢不可小覷。同時，第4季除了伺服器相關，他也看好第三代半導體族群，由於不在限電範圍內，Q4營運淡季不淡，將成行情轉強時的領頭羊。

至於傳產原物料，王榮旭則擔心美國QE退場及升息等2大隱憂，除部分塑化股之外，航運、鋼鐵、造紙與紡織的型態均偏弱勢。

他指出，並非所有塑化股報價都上漲，這次主要是EVA報價上漲，而原料乙烯產能大開跌價，相關個股利差空間擴大；PVC則是因全球庫存低，偏偏高耗能的電磁閥製程又因限電減產，才推升報價飆高，未來若供給端窘境難解，恐形成完美風暴。

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