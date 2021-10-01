COVID-19疫情延燒全球，也帶來人類後疫情時代的線上學習風潮！為了讓小朋友們防疫也能夠兼顧體育發展，富邦慈善基金會1日在基隆市中和國小舉辦一場「2021勇愛無懼線上公益籃球營」，每年實體舉辦的公益籃球營，今年由於考量在疫情中仍能持續舉辦公益活動，特別安排富邦愛心志工社的志工前進基隆中和國小現場輔導小朋友而勇士球員則在平時練球的台藝大籃球場遠端教學，共同進行線上公益籃球營，其中進入校園的志工和工作人員也都要求必須接種過疫苗或快篩陰性。

由於基隆中和國小的籃球場規格不是專業比賽的場地，為了讓孩子們認識正規的籃球場地，所以特別安排勇士隊平日訓練的台藝大籃球場作為主場教學，在球員和小朋友們一起線上大合照之後揭開序幕。

富邦慈善基金會顧問鄭基男致詞時表示：富邦慈善基金會不只舉辦公益籃球營，這次還邀請社會大眾一起參與正向故事接力活動，送出1000顆籃球到60所偏鄉小學。基隆中和國小也是基金會長期以來「用愛心做朋友」助學專案合作的學校，所以，我們特別邀請台北富邦勇士隊球員，透過現場各位看到的大螢幕，指導孩子們籃球技巧，還有比手畫腳的互動遊戲，是一個很特別，也很難得的體驗。

值得一提的是，參與這次籃球營活動的籃球員，還在特別活動前先錄製一段關於他們的故事以及要給小朋友鼓勵的話語，並在校園用餐時間播放，讓球員透過錄音陪伴孩子用餐，也在孩子心中種下一顆運動的種子。

一位參與今天活動的六年級郭霓霓說，在幼稚園把皮球投入籃球框而激發出對籃球的興趣，在爸媽的栽培下，從國小一年開始學籃球至今沒有中斷，每天練球高達12小時，希望將來可以成為職業籃球國手。

談起籃球，郭同學特別有自信，曾經投籃導致腳部的十字韌帶受傷，帶著石膏上學一年，不僅沒有減少對籃球的熱愛，還讓她將運動家的精神運用在其他的學習上，她說，曾想過放棄劍道運動，但是想到最喜歡的籃球明星柯比永不放棄的名言，讓她堅持到底，最後獲得全國劍道比賽第六名。郭同學很期待今天的活動，不僅可以好好跟同學打一場籃球，還可以見到真正的籃球明星，她最想問勇士隊的問題就是：打職籃遇到過最大的挫折是什麼？

另一位也是就讀國小六年級的李鴻祥說，他也是從幼稚園開始學打籃球，將來想當警察或是職籃球星，曾經因為跟同學一起練習籃球『接技』動作一直失敗而覺得挫折，但是他不會因此放棄，反而想盡辦法練到成功為止，參加今天的籃球營，最想學到更多的籃球技巧，希望請教勇士隊的問題是：想要成為一位專業籃球國手，如何培養出好體力？

除了現場實際參與的學生，所有學生都能透過活動連結參與活動，藉由網路的力量，讓更多人關注偏鄉弱勢議題，發揮最大的正向影響力。