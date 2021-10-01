戴寶村教授「文協一世紀．臺灣文化力」專題演講。（新北市立圖書館提供）

台灣文化協會成立100周年，新北市立圖書館與國立台北大學海山學研究中心於10月1、2日邀請日本、韓國、和台灣共50位國內外學者，齊聚舉辦「台灣文化協會百周年紀念」國際學術研討會，透過交流分享彼此研究成果，回顧台灣近百年的文化歷史軌跡。

1921年台灣一群知識份子組成台灣文化協會，展開「文化啟蒙運動」，是新文化運動浪潮席捲台灣的起點，讓台灣在被殖民的困境中，仍能面對迅速改變的世界。

「台灣文化協會百周年紀念」國際學術研討會，今（1）日於台北大學人文學院國際演講廳以線上實體同步進行的方式登場，台灣史學者、國立台北教育大學台灣文化研究所戴寶村教授特別進行「文協一世紀．臺灣文化力」專題演講，揭開2天研討會的序幕。

此次除探究文協百年的議題，針對新北市立圖書館典藏全台保存最完整的日治時期街庄行政檔案《臺北州檔案》， 今年亦持續發表相關研究，讓國內外學者可以透過彼此研究成果，使與會者了解文化先驅為這片土地所做的努力及貢獻，尤其在疫情起伏、國際來往受限的當下，能夠跨越國界，讓學術研究交流不因疫情而中斷，更深具意義。

新北市立圖書館王錦華館長表示，今年是「台灣文化協會」成立100周年，台灣文化協會是日治時期重要的文化啟蒙團體，1895年馬關條約簽定，開啟了日本殖民台灣的50年歷史，也帶給台灣人民另一種不同的生活體驗。

台北大學校長李承嘉表示，此次研討會共有6個場次，19篇學術論文，邀集台灣、日本、韓國學有專精的學者與專家，除探討台灣文化協會創立後，對社會文化的啟蒙及迴響、知識份子的活動及1920年代後台灣社會的新貌等，同時也針對一次世界大戰後，日本、朝鮮的政治變遷與發展，進行相關議題探究，希望能進一步擴張新北學的能量，開展大台北學、地方學、台灣史、東亞史的研究新面貌。