日本執政黨自由民主黨日前選出岸田文雄任新總裁，今天決定黨內幹部人事，選舉時挺岸田的稅制調查會長甘利明任幹事長，選舉對手高市早苗任總務會長、河野太郎任宣傳本部長。

自民黨9月29日選出64歲的岸田文雄出任第27任總裁（黨主席），由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在10月4日的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天下午處理黨內幹部人事，分別向當事人正式告知新職。

在自民黨內稱為「黨四役」的4個重要職務方面，幹事長（秘書長）由甘利明出任；總務會長由眾議員福田達夫出任；政務調查會長由前總務大臣高市早苗出任；選舉對策委員長由前奧運大臣遠藤利明出任。

另外，代理幹事長（幹事長代行）由經濟產業大臣梶山弘志出任；組織運動本部長由前經濟產業大臣小淵優子出任；宣傳本部長由行政改革大臣河野太郎出任。

自民黨下午舉行臨時總務會，正式決定黨四役以及主要黨內幹部人事。

另外，岸田已決定國會對策委員長將由眾議員高木毅出任，但因應10月4日將召開臨時會，現任委員長森山裕將維持現職到會期結束後再交棒。

岸田並屬意副總裁由副首相麻生太郎出任，預料將待日後再行處理。

岸田表示，待4日臨時會首相指名選舉被選為首相後，將立即進行內閣人事，當天就會讓新內閣上路。

岸田說，內閣人事安排必須考量他在總裁選舉提出的各種政策課題該如何實現；此外，並注重老、中、青的世代平衡，特別是希望能讓年輕人有發揮的機會。