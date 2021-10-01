北市中階警官調動一拖再拖，眼看台南、台中、新北均已陸續發表，不少基層頗有怨言，有官警直言，台北市勤務繁重、動見瞻觀，六都中最操最累名列前矛，但每次調動也是最慢，這幾年都是如此，市政府跟警察局長期「溝通不良」，市府對各種人事都很有意見，這次又被拖到，應該跟前局長的一紙公文有關。

據指出，前局長陳嘉昌在任時，有多次人事調整，都不按牌理出牌，甚至被批評是因人設事，消息後來也傳入市府耳裡，柯文哲多次質問陳嘉昌人事問題。

陳嘉昌為給柯交代，在今年6月退休前索性發了一紙公文，內容明訂爾後北市的人事升遷，「未滿1年不得調整」，藉此向柯解釋，以後不會再有特例或引發議論的安排。

據指出，這次北市警察人事延宕，最大的原因就在這個公文，有些按績分可以升遷者，因在原單位不滿1年，所以不得調整，若要升這些人，新局長楊源明必需向市府一一說明，來回花費許多時間，派令也只能一延再延。

但有官警直言，過去是因為有「黑手」介入，不該升的升了，現在改朝換代，一切步入正軌，大家都按績分做調整，誰會有意見？更有人不滿表示，前局長臨退前才出這個公文，讓後面的人去擦屁股、蒙受其害，北市人事一拖再拖，總是六都最慢，眼看國慶預演又將展開，「這禮拜不派，可能又要拖到國慶之後了」，大家怎麼會沒有怨言？