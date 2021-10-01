每年秋天黃頭鷺南遷9月初到10月中旬時經過嘉義縣太興村，成群黃頭鷺沿著生毛樹溪谷氣旋飛翔上升，生態攝影師蘇家弘觀察黃頭鷺多年，近來只要有時間就會到太興村草本傳奇免費向遊客解說，9月30日觀察到近3萬隻黃頭鷺，且因氣流關係隊形千變萬化，現場民眾驚呼連連。

黃頭鷺沿著生毛樹溪谷漸次盤旋後飛走，盤旋時會出現像神龍擺尾般的景象，因當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此這個因地形而特殊的遷徙秀被稱為「萬鷺朝鳳」。

嘉義縣梅山鄉太興村因黃頭鷺過境時在谷底延氣流向上盤旋有「萬鷺朝鳳」的美稱，圖為9月30日時有大批黃頭鷺過境。（蘇家弘提供／張亦惠嘉縣傳真）

梅山鄉太興村因特殊地形是觀賞黃頭鷺最好的地點，蘇家弘研究黃頭鷺多年，但始終無法得知黃頭鷺遷徙的全貌，這兩年與兒子蘇建維一同觀察記錄，發現黃頭鷺約8月中旬以後會陸續從台灣北部往南飛行，蘇家弘說，兒子從國小開始就跟著他觀察、拍攝鳥類，現在在桃園上班，利用休假在北部紀錄黃頭鷺遷徙路徑，更整理成完整的路線圖。

蘇家弘說，9月30日下午3點35分至下午6點20分共出現18批總共3萬隻以上黃頭鷺經過太興村，其中有8批共組成1大隊，加上氣流關係黃頭鷺隊型變化萬千，還有難得一見的「神龍擺尾」景象，現場遊客驚呼連連。

太興村長簡慶輝指出，天氣會影響到黃頭鷺南遷途徑，若有鋒面報到或東北季風增強，黃頭鷺就會沿著山區南下，天氣好的話就可能改走海線，過去在白露、中秋兩個節氣時常出現大批黃頭鷺，今年則兩天都沒有出現，反而在中秋連假後才大爆發。