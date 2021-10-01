110全大運1日在成功大學舉行聖火引燃儀式，宣告今天起復辦6項賽事，傍晚5點由40年前第12屆全大運2位火炬手呂心珊、吳立人，參與聖火引燃，宣告為期5天的110全大運揭開序幕。

全大運賽事舉辦51年來，首度因疫情中斷140天，才再度復辦，為保護選手及降低人流，取消開閉幕典禮與選手之夜，也不開放觀眾入場觀賽。

今日下午5點，成大校長蘇慧貞於博物館前廣場將聖火交給火炬手，在護火手陪跑下，抵達光復校區中正堂，再由110全大運網球金牌選手吳承哲、銀牌選手黃筱晴及護火隊，高舉聖火進入光復田徑場聖火引燃儀式會場。

時隔40年重回母校運動場的2位火炬手，成大交管72級校友呂心珊、化學72級校友吳立人，再度高舉象徵運動精神的聖火火炬，兩人當年都是打破紀錄金牌選手，多年來也維持運動習慣，為了傳遞開幕聖火，事前有稍微練跑一下。很榮幸也感動。

而護火隊則是本屆網球冠軍金牌隊伍，6位護火手分別是成大土木所周柏儒、光電系柯旻政、土木系張皓瑾、醫學系文一帆、地科所張耿維、材料所黃騰廣。

蘇慧貞表示，歷經疫情考驗，所有參賽人員再度回到比賽場地，實屬不易，校友聖火手時隔40年重返母校主場，高舉象徵傳承、光榮、勇敢的聖火，更是活力、熱情的展現。