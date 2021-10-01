雲南省瑞麗市當局近日披露，由於大陸各地勸返滯留緬甸北部的電信網路詐騙犯等犯罪人員，導致大量中國公民擬經瑞麗市回國，目前尚有上萬人等待入境，瑞麗超負荷接收境外自首者。市疫情防控指揮部形容，當地外防疫情壓力前所未有。目前當地醫療資源已無法滿足實際需求。

有瑞麗市民本月初公開留言指，當地措施要求一般民眾離開前，須自費隔離7天及3次核酸檢測，費用對失業者帶來沉重負擔，希望政府放寬政策。

瑞麗市疫情防控指揮部周三回應，由於各地自6月起以註銷戶籍為由，勸返偷越中緬邊境、滯留緬北從事電訊網路詐騙等違法犯罪活動人員回國，導致瑞麗集中隔離管理的壓力愈來愈大，病例輸入的數量愈來愈多，本土感染的風險愈來愈高。目前，當地醫療救治資源已難以滿足實際需求。此外，緬甸局勢持續動蕩，疫情不斷惡化，戰情、警情、疫情疊加也是原因之一。

瑞麗市地處雲南省西部，西北、西南、東南三面與緬甸相鄰。大陸多地曾發佈「擬註銷戶籍」類勸返公告。主要勸返偷越中緬邊境、滯留緬北從事電信網路詐騙等犯罪活動人員。