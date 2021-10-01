經濟部加工出口區管理處1日攜手財團法人資訊工業策進會(資策會)與臺中市電腦商業同業公會共同舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會臺中場」，考量疫情限制，採實體與線上直播方式並行，此次座談有台灣微軟、遠傳電信、鼎新電腦、精誠資訊、凌群電腦、網銀國際、漢翔航空等貴賓出席實體活動，現場踴躍交流高雄軟體園區二期進駐意願及相關問題，招商互動氣氛熱絡。

加工處處長楊伯耕表示，高軟二期位於亞洲新灣區最精華的地區，將成為5G AIoT產業重要據點，基地緊鄰高軟一期北側，西臨高雄港，鄰近輕軌、捷運等軌道交通，交通十分便利，此絕佳位置更串連都市核心區域，而此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南臺灣科技產業聚落。

本次招商座談會特邀深耕於高雄軟體園區多年的漢門集團總裁林炳輝現身分享，林總裁指出高雄亞灣擁有最完整的5G試驗場域，絕佳的地理位置，交通運輸便捷，園區內更有專屬計畫輔導，法人單位陪伴企業爭取中央資源，漢門集團肯定亞灣在經濟部及各部會的資源挹注下，將會是南臺灣發展的亮眼場域。

加工處進一步表示，針對企業投資進駐程序，加工處提供最佳優質服務，如單一窗口、專人專線，同時加工處十分心繫區內企業發展，因此長期攜手法人如資策會、金工中心、產策會及中山大學產發中心等，協助園區廠商數位轉型、商機合作、人才培育等服務，以展現產業共創價值。

高軟二期招商範圍，總面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60％，容積率490％，園區分為A、B、C三大坵塊，土地只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊(含)以上土地興建建築物，將收件至11月15日止，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。