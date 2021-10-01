證交所表示，自去（109）年10月1日起至今年9月30日止，上市公司執行買回庫藏股計有53件，已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數計有46件。其中，庫藏股執行率達100％計有21件；執行率低於50％計有5件。

證交所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09）查詢相關資訊。

證交所表示，自109年10月1日起至110年9月30日止，上市公司執行買回庫藏股計有53件（44家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有46件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有21件；買回庫藏股執行率低於50％ 者計有5件，這5家分別為冠軍、世芯-KY、柏文、文曄及大魯閣等。

證交所並表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。