證交所統計，本周加權股價指數跌幅約為3.99％，台灣50指數跌幅4.06％更重，因而，上市股票市值掉至50.94兆元，較上周五（9月24日）市值仍達53兆285.76億元，大幅減少2兆877.17億元。

證交所統計，10月1日加權股價指數收盤為16570.89點，周跌689.30點，跌幅3.99％。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲2.44％為最大，跌幅以航運類指數下跌11.5％為最大。

本周集中交易市場成交值為1兆5113.19億元，全體上市股票成交金額為1兆4452.68億元，股票成交量週轉率為2.99％，各產業成交值前三名為：半導體類4524.72億元，占全體上市股票交易金額31.31％、航運類2583.22億元，占比１7.87％、電子零組件類1313.71億元，占比9.09％。

本周成交量用轉率前三產業為：造紙類11.88％、航運類8.75％、化學工業類7.37％。

此外，累計今年年初開盤迄今共181個交易日，集中市場總成交金額為75兆4887.83億元，市場日平均成交金額為4170.65億元，股票成交量周轉率為165.53％，股票日平均成交量週轉率為0.91％。