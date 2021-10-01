以《瀟灑走一回》紅遍兩岸三地的香港女歌手葉蒨文，與大13歲老公林子祥結婚多年感情恩愛，昨日9月30號是她60歲生日，雖然老公因為參加大陸節目《我們的歌3》錄影，未能陪伴慶生，但這並不影響兩人好感情，因為葉蒨文就在社群網站PO出多張她滿頭白髮、皺紋盡現的照片，放閃寫下：「Lam(林子祥)很喜歡我這樣。」

葉蒨文昨日歡慶60歲生日，雖然老公林子祥因工作無法陪伴身旁，但照片中的她仍是笑容滿面，在繼子林德信等人的簇擁下開心慶生。據港媒報導，葉蒨文還在個人臉書寫下對邁入60歲的感受，表示大腦一片空白，60年就這麼一下子過去了，過往她曾追逐、經歷不少起落，但現在的她真正想要的只是一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短信，一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流以及愛。

葉蒨文在慶生照中滿頭白髮，臉上皺紋盡現，但她絲毫不介意外界觀感，反而是粉絲完全不相信影中人是她，紛紛留言驚呼「這個不是葉蒨文」、「這不是葉蒨文吧，滿頭白髮的？」、「漂亮不失風度的老太太」。

林子祥目前人在大陸參加節目錄影。(取自林子祥微博)

葉蒨文把完全沒染髮的模樣公諸於眾，她甜蜜表示，她只想做完完全全真正的自己，也希望大家能夠接受這樣的她，白頭髮和可愛的皺紋，「Lam很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎！」