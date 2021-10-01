關務署表示，有關報關行冒用民眾名義報關300次一案，鑑於涉案報關業者確有冒名報關情事，海關將儘速祭出重罰，予以嚴懲，該報關行將面臨廢照的命運。

今日爆出，發現6名民眾在短短3個月內，遭報關行冒名申報近300次，關務署表示，該案為海關在邊境上查獲私運電子菸油事件，發現民眾疑遭冒名報關，主動移送警察機關偵辦，海關並與警察機關密切聯繫，掌握偵辦結果。

今年9月中旬，警察今關來函告知全案已經移送地檢署偵辦，鑒於涉案的的報關行確實有冒名的情事，所以海關將盡速出重罰予以嚴懲。

根據規範，海關最高可以處該報關行停業與廢照，而該報關行違規情形嚴重，將可能面臨廢照的情況。

海關呼籲民眾儘速完成實名認證APP註冊，己完成註冊者，倘有被冒名情事應儘速透過該APP回報，以利海關及時查核，避免被不法歹徒持續冒名報關。

至於海關將推動預報關制度，也就是曾被冒名、高風險的進口人須先在海外就要先實名認證，貨物才可以輸入，關務署也盡快在年底之前推動。