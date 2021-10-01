彰化縣長王惠美（前排中）親自至芳苑養蛤漢寶養殖區視察，聽取農業處工程改善計畫報告。（謝瓊雲攝）

針對芳苑鄉漢寶及永興養殖區老舊的進排水路、護岸土堤老舊崩塌且高度不足，彰化縣政府將斥資8433萬元進行改善工程。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(中)一早前往芳苑永興養殖區視察，針對文蛤殼處置堆肥再利用也詳細跟地方民眾說明。（謝瓊雲攝）

芳苑鄉漢寶、永興養殖區因進排水路、護岸土堤都過於老舊塌陷，遇雨潰堤，導致文蛤死亡暴斃讓漁民損失慘重；彰化縣長王惠美今日一早親自到場視察，強調將投入8433萬元經費進行改善工程。

王惠美表示，芳苑鄉漢寶養殖區「海尾排水北側進排水路改善工程」東西向長度860公尺、南北向長度350公尺，工程經費5933萬元，工期300日曆天；從她還在立委任內就努力爭取，直到今年經費才落實，縣府日前已完成發包，另外再花費500多萬元整合南邊的橋梁和路面。未來土堤、道路都加高，排水路拓寬，漁民就不用再擔心雨水溢堤導致文蛤死亡蒙受損失。

王惠美說，「永興養殖區第一南北進排水路改善工程」約2500萬元經費，設計過程都有參考在地建議，盼將錢花在刀口上，並符合民眾需求。另3個養殖區進排水改善規畫報告也在進行中，將依循專家意見辦理地方說明會，而台61線排水問題，她已指示工務處、水資處及農業處等共同會勘，盡快改善。

養殖區大量文蛤殼該如何處理、收集，彰縣府已找到土地空間進行堆置處理，為鼓勵養殖戶主動載運堆置，每公斤還補助3元盼能再利用、垃圾變黃金。

王惠美指出，過去長達20多年都不曾處理這個問題，文蛤殼數量非常龐大，導致今年近2000萬元補助款用完，若鄉親不介意沒補助可領，仍可提早載運進去，否則就請耐心等到明年經費編列下來，才能請領。

農業處指出，未來彰化縣政府將積極完成區內養殖環境改善工作，提升養殖魚貨競爭力及產業轉型發展，減少地下水抽用，有效紓緩地層下陷嚴重程度，促進養殖漁業與環境的永續發展。